"Главное – победить": назван худший тренд выборов в Раду-2019

Негативным трендом внеочередных парламентских выборов в Украине, которые состоялись 21 июля 2019 года, стал непрямой подкуп избирателей.

В ходе избирательной кампании было зафиксировано более 200 подобных инцидентов в разных округах, сообщил в эфире ObozTV аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

По его словам, в общей сложности на протяжении избирательной кампании ОПОРА зафиксировала более 2000 нарушений, 80% из которых касались несоблюдения правил ведения предвыборной агитации.

"Т.е. это нарушения серьезные, но они существенно не влияют на качество избирательного процесса с точки зрения распределения голосов", – отметил аналитик.

Клюжев объяснил, что непрямой подкуп избирателей в одномандатных округах – когда нет преступного сговора "я тебе – деньги, ты мне – голос", однако кандидат "агитирует" за себя путем раздачи различных товаров и услуг.

"У нас это было на выборах и в 2014-м, и в 2012-м году… К сожалению, можно спорить только о количестве инцидентов. Но эта практика среди кандидатов-мажоритарщиков очень распространена", – констатировал он.

Активист считает, что с таким подкупом очень сложно бороться, поскольку он в первую очередь негативно сказывается на политическом имидже. А такой имидж важен далеко не для всех кандидатов.

"Для многих кандидатов обвинения в незаконных технологиях ничего не означают. Для них главное – победить", – заметил Клюжев.

Впрочем, он выразил надежду, что технология непрямого подкупа не повлияет на результаты голосования 21 июля.

"В том смысле, что у нас выборы тоже меняются. Избиратель уже говорит: ну даже если я возьму эту гречку, никто ж не заставляет меня голосовать", – пояснил он.

"Хотя это большая ответственность и политиков, которые сами не прибегают к таким действиям, но говорят: "Берите у всех, и не голосуйте. Голосуйте сердцем". На самом деле, это очень потребительская философия. Надо воспитывать и себя, и избирателей, что не нужно этого брать", – подчеркнул Клюжев.

Всего во время избирательной кампании ОПОРА зафиксировала более 2000 нарушений dsnews.ua

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По состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Уже составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства. Все о главных нарушениях и скандалах 21 июля – здесь.

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