МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

Обмен Сенцова на россиян в США: в Раде ответили на требование

1.6тЧитать материал на украинском

Украина не будет возражать, если на процесс передачи режиссера Олега Сенцова повлияют Соединенные Штаты Америки, обменяв его на российских шпионов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил заместитель главы Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Он отметил, что поддерживает любой путь, который приведет к освобождению и возврату Олега Сенцова в Украину.

"Вопрос Олега Сенцова поднимали перед Путиным и США, и Франция, и множество политиков, мировых лидеров. Не вопрос того, участвуем мы или нет, главное, чтобы его вернули", - сказал народный депутат, а также добавил, что комментировать детали возможного переговорного процесса не стоит.

Новости
''Ничто не вечно'': Сенцов написал сильное послание для украинцев

Напомним, в российских оппозиционных изданиях появилась информация, что главным условием возврата Россией режиссера Олега Сенцова на территорию Украины является выдача граждан РФ, осужденных в США - Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованной летом 2018 года Марии Бутиной.

Смотрите видео по теме

Виктор Бут и Константин Ярошенко отбывают длительные тюремные сроки в США. Бут был осужден за торговлю оружием, Ярошенко — за контрабанду наркотиков. Мария Бутина была арестована летом 2018 года по обвинению в шпионаже.

В Кремле данную информацию не подтвердили.

Новости
Голодовка Сенцова: Денисова заподозрила Россию в обмане

Комментируя данное предположение, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сказала, что пока нет положительной информации касательно украинских граждан, которые необоснованно находятся в заключении на территории РФ.

"Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного: ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала она.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ответе от председателя Совета при президенте РФ по поводу состояния здоровья режиссера. В РФ сообщили, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовАлексей Гончаренко
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
дураки думкой богатеют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
http://snip.li/DpszH
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Рагули открывайте рот шире, я раздвигайте булки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги