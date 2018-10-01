Обмен Сенцова на россиян в США: в Раде ответили на требование

Украина не будет возражать, если на процесс передачи режиссера Олега Сенцова повлияют Соединенные Штаты Америки, обменяв его на российских шпионов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил заместитель главы Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Он отметил, что поддерживает любой путь, который приведет к освобождению и возврату Олега Сенцова в Украину.

"Вопрос Олега Сенцова поднимали перед Путиным и США, и Франция, и множество политиков, мировых лидеров. Не вопрос того, участвуем мы или нет, главное, чтобы его вернули", - сказал народный депутат, а также добавил, что комментировать детали возможного переговорного процесса не стоит.

Напомним, в российских оппозиционных изданиях появилась информация, что главным условием возврата Россией режиссера Олега Сенцова на территорию Украины является выдача граждан РФ, осужденных в США - Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованной летом 2018 года Марии Бутиной.

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Виктор Бут и Константин Ярошенко отбывают длительные тюремные сроки в США. Бут был осужден за торговлю оружием, Ярошенко — за контрабанду наркотиков. Мария Бутина была арестована летом 2018 года по обвинению в шпионаже.

В Кремле данную информацию не подтвердили.

Комментируя данное предположение, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сказала, что пока нет положительной информации касательно украинских граждан, которые необоснованно находятся в заключении на территории РФ.

"Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного: ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала она.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ответе от председателя Совета при президенте РФ по поводу состояния здоровья режиссера. В РФ сообщили, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.