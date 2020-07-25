Главная цель Порошенко – сопротивление Путину, а не противостояние с Зеленским, – Турчинов

Приоритетом для Петра Порошенко и его политической силы является организация сопротивления Путину и агрессии России, а не противостояние с Зеленским. Тем более, что из-за прихода к власти непрофессиональной и неопытной властной команды Украина за год скатилась к краю пропасти. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Александр Турчинов. По его словам, именно это побудило его принять предложение и возглавить штаб "Европейской Солидарности".

Руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов Фокус

"Петр Порошенко многое переосмыслил в своей жизни, я в этом убежден и могу это подтвердить, общаясь с ним. Для него приоритет – не противостояние с Зеленским, а организация сопротивления Путину и российской агрессии. Он готов к объединительному процессу, так как борьба за свободу объединяет, заставляет слышать и понимать товарищей по борьбе. Сейчас понятно, кто чего стоит. когда ты при власти, довольно трудно разбираться в людях, которые выстраиваются в очередь, чтобы попасть к тебе. А когда ты в оппозиции, то начинаешь ценить тех немногих, кто подставляет плечо и идет с тобой вместе тяжелым путем", - подчеркнул Турчинов.

Оценивая результаты года работы новой власти, бывший секретарь СНБО констатирует: проблемы есть практически во всех сферах жизни государства.

"Мне больно наблюдать, что в течение последнего года происходит с нашей страной. Разрушается экономика. И началось это еще в прошлом году, когда инерция положительных изменений, заданная предшественниками этой власти, закончилась. Уже в октябре-ноябре 2019 года мы имели системное падение объемов производства, которое продолжает нарастать. Проваленная борьба с пандемией. В Украине наибольшее в Европе количество зараженных коронавирусом врачей в пропорции к численности населения. Не проведено и не планируется массовое тестирование, хотя только так можно локализовать инфекцию. Официальная статистика не соответствует реальности", - отметил Турчинов .

Отдельным основанием для беспокойства, по мнению руководителя штаба "ЕС", является кадровая политика властной команды и полное отсутствие как стратегий, так и профессионализма у нынешних руководителей государства.

"Полное отсутствие государственной экономической и оборонной стратегии. На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания поставленных перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают распиаренный мем "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но люди, которые не желают думать, упорно движутся к своей трагедии", - считает Турчинов.

Отдельно он отметил провалы власти в оборонной сфере, что во время войны, по мнению политика, является недопустимым.

"Меня беспокоит то, чему я посвятил часть своей жизни, – это оборона нашей страны, ведь война не закончена, угроз не стало меньше! А сейчас много разговоров, красивых заявлений, но очень мало дел. В этом году, несмотря на все обещания, так и не профинансировали серийное производство одной из новых украинских ракет, стратегически важных для обороны нашей страны. Ни "Вільха", ни "Вільха-М", ни "Нептун" не поступят в войска в 2020-м. Обещают выделить деньги на следующий год, а что, в этом году у нас уже закончилась война?", - отметил Турчинов.

Политик также предостерег от усиления влияния так называемой "пятой колонны" в Украине, которая сейчас успешно генерирует хаос в государстве и получает все больше влияния на внешнюю и внутреннюю политику.

"Дилетантство и непрофессионализм деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос. Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения. Я очень не хотел возвращаться в активную политику, но страна последовательно катится к катастрофе, и этому нужно противостоять", - говорит он.

Александр Турчинов отметил, что штаб "Европейской Солидарности", который он возглавил, в первую очередь нарабатывает антикризисные решения.

"Это больше антикризисный штаб, но и выборы также в его поле зрения. Так, желательно, чтобы перезагрузка власти произошло быстро и безболезненно путем честных прозрачных выборов. Запас прочности нашей страны не такой большой для того, чтобы она могла раз в 5-6 лет проходить через революции и катаклизмы. Сегодня актуальным является проведение не только местных, но и досрочных парламентских выборов. Такое решение может стать выходом из кризисного тупика для этой власти. Перед страной, затянутой в кризисный водоворот, стоит слишком много вызовов, поэтому и штаб – антикризисный", - пояснил Турчинов.

Он также отметил: несмотря на глубину кризиса, в котором оказалась Украина, с учетом внешней агрессии, очень важно действовать быстро, четко и последовательно. Поэтому уже сейчас надо сконцентрировать максимум усилий над поиском быстрых и эффективных программ и технологий для преодоления последствий непрофессионального управления властной команды.

"Для локализации кризиса времени будет мало, поэтому уже сейчас необходимо отрабатывать программы и технологии по быстрому восстановлению системы управления, экономики и обороноспособности страны. А в случае эскалации российской агрессии – четко и профессионально противодействовать этому. Для работы в штабе мы подтягиваем экспертов и специалистов, будем воспитывать и готовить кадровый резерв. Мы должны научиться объединять интеллект нации, противопоставить профессионализм – популизму, строить горизонтальные связи, стать центром объединения конструктивных, ответственных проукраинских сил", - пояснил Турчинов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турчинов резко высказался по поводу запланированного перемирия на Донбассе. По его мнению, Россия считается только с силой, поэтому перемирие на Донбассе может спокойно нарушить. Кроме того, политик отметил необходимость объединяться всем патриотическим силам - и подчеркнул, что считает Порошенко единственным лидером оппозиции, способным защитить независимость Украины.