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Хаос и смятение: озвучена подлая тактика Путина на выборах-2018

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Президент России Владимир Путин хочет показать своей стране и остальным государствам, что выборы - легко манипулируемый процесс.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский историк и политолог Юрий Фельштинский.

"Для пущего подтверждения всего фарса, кандидатом в президенты на предстоящих выборах было разрешено выдвигаться еще и Ксении Собчак", - отметил политолог.

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Он уточнил, что такую же цель преследовало вмешательство России в выборы в США и Европе.

"Россия показывает, что в состоянии в любые демократические выборы мира внести смятение", - сказал историк.

Как сообщал "Обозреватель", у Путина появились новые конкуренты на выборах-2018.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Юрий ФельштинскийВладимир ПутинКсения Собчак
Место
Россия
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