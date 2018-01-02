Хаос и смятение: озвучена подлая тактика Путина на выборах-2018

Президент России Владимир Путин хочет показать своей стране и остальным государствам, что выборы - легко манипулируемый процесс.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский историк и политолог Юрий Фельштинский.

"Для пущего подтверждения всего фарса, кандидатом в президенты на предстоящих выборах было разрешено выдвигаться еще и Ксении Собчак", - отметил политолог.

Он уточнил, что такую же цель преследовало вмешательство России в выборы в США и Европе.

"Россия показывает, что в состоянии в любые демократические выборы мира внести смятение", - сказал историк.

Как сообщал "Обозреватель", у Путина появились новые конкуренты на выборах-2018.