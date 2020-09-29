Главе Закарпатья сняли предвыборный ролик в духе Marvel: грозит скандал из-за авторских прав

В сети распространили предвыборный анимационный видеоролик с губернатором Закарпатской области Алексеем Петровым, где тот постал в виде супергероя.

Видео опубликовал Telegram-канале "Очки Баканова", в комментарии под ним говорится, что к его созданию причастен и сам чиновник. А вот в ОГА заявили, что не принимали участия в производстве "мультика" для шефа, передает "КП" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в ролике обыгрывается прошлое Петрова. В нем изображены герои, похожие на персонажей комиксов – Человек-паук, Дэдпул и Бэтмен. В мини-картине все трое с мыслью "Я должен помочь" спасают Закарпатье: один от пожара, второй бежит на крик женщины, третий – на сообщение о беде с туристами.

Кадры с предвыборного ролика.

"Человек, похожий на самого Петрова, считает, что должен помочь с вырубкой леса, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения с регионом. Очевидно, в ролике обыгрывается прошлая должность Петрова. Он был начальником Департамента контрразведки СБУ", – считают эксперты по комиксам.

Они же отметили, что использование персонажей комиксов не приветствуется обладателями авторских прав, тем более – в целях предвыборной агитации. Как известно, Spider-Man и Deadpool принадлежат комиксной вселенной Marvel Comics, Batman – издательству DC Comics.

"Этот ролик делали не мы. Мы не берем участия в политической или предвыборной работе. Все, что знаю: производством ролика занимались люди по партийной линии", – сказала на это директор департамента информационной деятельности Закарпатской ОГА Марина Коваль.

Позже она опровергла информацию о том, что ролик о Петрове и героях – это партийный продукт "Слуги народа".

Кадры с ролика.

"Я связалась с человеком, который по идее мог бы отвечать за изготовление ролик. Но выяснилось, что это видео к ним не имеет никакого отношения. Откуда взялся ролик – информации нет, его авторы не известны", – заверила чиновница.

В этом же журналистов убедили в местной ячейке СН, от которой на местных выборах 2020-го баллотируется Алексей Петров.

"Никакого отношения партия "Слуга народа" к созданию этого ролика не имеет. Хорошего дня", – ответили представители политсилы.

Добавим, что стиль предвыборного "мультика" также похож на работы творческого коллектива "Наша Файна", в одном из роликов которого ранее засветился Петров.

Справка: Алексей Петров был назначен председателем Закарпатской ОГА в апреле 2020 года. До этого он занимал должность начальника управления СБУ Кировоградской области. На местных выборах-2020 Алексей Петров может возглавить список кандидатов в депутаты Закарпатского областного совета от партии "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года, а 6 сентября стало последним днем, когда партии могли подать копии решений об участии своих местных ячеек в Центральную избирательную комиссию. Специально для своих читателей OBOZREVATEL опубликовал календарь выборов.