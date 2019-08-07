Главарь "ЛНР" позвал Зеленского на переговоры без посредников

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в "республику" на переговоры о мире на Донбассе без посредников.
Соответствующее его заявление, прозвучавшее во время общения с журналистами в среду, 7 августа, распространили подконтрольные сепаратистам ресурсы.
"Если он примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие", – сказал Пасечник.
Пасечник и Зеленский
Главарь "ЛНР" заверил, что "республика" готова к прямому диалогу с Киевом. "Наша основная задача – прекратить стрельбу", – добавил Пасечник.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.
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