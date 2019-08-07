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Главарь "ЛНР" позвал Зеленского на переговоры без посредников

1.3т Читать материал на украинском

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в "республику" на переговоры о мире на Донбассе без посредников.

Соответствующее его заявление, прозвучавшее во время общения с журналистами в среду, 7 августа, распространили подконтрольные сепаратистам ресурсы.

"Если он примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие", – сказал Пасечник.

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Пасечник и Зеленский

Пасечник и Зеленский

Главарь "ЛНР" заверил, что "республика" готова к прямому диалогу с Киевом. "Наша основная задача – прекратить стрельбу", – добавил Пасечник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Леонид Пасечник Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
зе вроде обещал на стадионе что поедет. но кто ж его пустит? после случившегося
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