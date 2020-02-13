Главная Новости
13 февраля • обновлено в 11:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Главарь "ДНР" внезапно открестился от России и сделал заявление

3.1т
Читать материал на украинском

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин внезапно отказался от идеи особого статуса в Конституции России, назвав подобный вариант некорректным.

Заявление он сделал в интервью российскому агентству Regnum. Причины подобного решения Пушилин не назвал.

Новости
"Ополченцев" не было!" Пособник "ДНР" рассказал, как провалился план захвата Мариуполя

"Я думаю, это не вполне корректный вопрос. В силу определенных причин, мы не можем сейчас говорить о закреплении специального статуса Донбасса в Конституции Российской Федерации", – сказал он.

В то же время главарь "ДНР" поспешил заверить, что среди задач оккупантов – интеграция в пространство России.

Денис Пушилин открестился от "особого статуса"

Денис Пушилин открестился от "особого статуса"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в свою очередь заявили, что в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" не будет прописан особый статус ОРДЛО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
22
16
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем Донбассу особый статус? На общих основаниях войдут в состав России
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги