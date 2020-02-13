Главарь "ДНР" внезапно открестился от России и сделал заявление

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин внезапно отказался от идеи особого статуса в Конституции России, назвав подобный вариант некорректным.

Заявление он сделал в интервью российскому агентству Regnum. Причины подобного решения Пушилин не назвал.

"Я думаю, это не вполне корректный вопрос. В силу определенных причин, мы не можем сейчас говорить о закреплении специального статуса Донбасса в Конституции Российской Федерации", – сказал он.

В то же время главарь "ДНР" поспешил заверить, что среди задач оккупантов – интеграция в пространство России.

Денис Пушилин открестился от "особого статуса"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в свою очередь заявили, что в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" не будет прописан особый статус ОРДЛО.

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