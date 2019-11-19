"Пойдем поговорим!" Глава Житомирщины сорвался на крик из-за критики. Видео

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко устроил скандал на рабочем заседании из-за критики в свой адрес.

Видео инцидента опубликовали на странице местного издания "Первый житомирский" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, к Бунечко обратился мужчина, который пожаловался на то, что подчиненные чиновника остались без зарплаты и отметил, что не имеет уважения к главе области. Эти слова зацепили Бунечко и он сорвался на крик, отвечая оппоненту. Примечательно, что говорил глава Житомирской ОГА на русском языке, несмотря на то, что занимает государственную должность.

Виталий Бунечко (второй слева) Скриншот видео

"Вы знаете, я не и не встаю по той причине, что я к вам тоже его не имею. Вы имейте уважение к людям, которые собрались, как минимум! Чего вы дискутируете со мной?! Хотите со мной поговорить, так пойдемте поговорим!" – угрожающе огрызнулся он.

В комментариях под скандальным видео люди обратили внимание на неподобающее поведение чиновника, подчеркнув, что его угрозы напоминают жаргон уголовников.

Виталий Бунечко LB.ua

"Слуга народа" Виталий Бунечко по фене", " Он точно "слуга народа"? А то ведет себя, как помещик или дон", "Почему на русском? Видела и слышала этого представителя "слуг". Впечатление ужасное. Потомок НКВД", – негодуют под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский представил Бунечко в качестве нового главы Житомирской ОГА 12 августа.

В 2014 и 2015 годах он был заместителем начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

В 2015 году Бунечко обвиняли в "крышевании" и получении взяток от ряда государственных предприятий, в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также – в содействии спецслужбам РФ в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Бунечко лично знаком с представителями "95 квартала". Блогер Назар Приходько отмечал, что Бунечко является другом народного депутата от "Слуги народа" – Юрия Корявченкова (Юзика).

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