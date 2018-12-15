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Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул: появились подробности

11.5тЧитать материал на украинском

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря), в комментарии РБК-Украина. Отмечается, что митрополит Епифаний получил титул Митрополита Киевского и всея Украины.

Новоизбранный глава поместной Украинской православной церкви епископ Епифаний уже выступил с первым напутственным словом к украинцам. "Мы смогли преодолеть искушения, несогласия, и объединиться", — сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, капеллан в Вооруженных силах Украины Константин Холодов позже рассказал, что Епифаний был одним из первых, кто бросился помогать армии. Первый гуманитарный груз в Киевской области был собран по его инициативе.

Президент Петр Порошенко в свою очередь сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеровская секта канонически ничтожна))))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийским свиньям попам в Украине делать нечего! чемодан вокзал расея
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вован, запомни, что не тот бьёт сильнее, кто ударит первым, а тот кто знает когда и куда бить, 15 декабря тебе теперь будет помнться лучше, чем 18 марта
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