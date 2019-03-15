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Глава УГКЦ выдвинул два условия будущему президенту Украины

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Будущий президент Украины, кого бы ни выбрали на этот пост, должен выполнять две основные задачи – оборонять страну от российской агрессии и сохранять европейский курс.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, комментируя президентскую кампанию в стране.

"Надо отталкиваться от того, какие функции и задания должен выполнять президент. Этот человек, во-первых, должен быть способен выполнять функции главнокомандующего в стране, которая фактически живет в состоянии войны", – отметил Шевчук.

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Также, по его словам, в функции президента входит внешнеполитическое направление развития государства.

"Мы как народ объявили нашим стратегическим желанием европейскую составляющую развития. Мы сказали, что хотим быть членами европейского сообщества, строить демократию европейского образца. Мы должны подумать, осуществит ли то или иное лицо европейские стремления украинцев", – заявил глава УГКЦ.

Шевчук сообщил, что в период выборов молится за мудрость украинского народа: "Мы молимся, чтобы мудрость проявилась в каждом избирателе и гражданине Украины в ответственный для нас период".

Святослав Шевчук

Святослав Шевчук

ugcc.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Святослав Шевчук
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаУГКЦ
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Значит можно и дальше воровать и обманывать народ , ведь это не идёт в разрез с основными требованиями УГКЦ . А вот Филарет позавчера сказал , что власть не должна обворовывать армию . Хочу попросить Главу УГКЦ выйти на улицу , и спросить у людей , Можно ли при военном положении красть у народа ? ШЕВЧУК , проснись . Ты что на Марсе живёшь ?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Будущий президент Украины- Петр Порошенко! весь остальной словесный мусор, просто понты для приезжих!
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