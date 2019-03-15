Глава УГКЦ выдвинул два условия будущему президенту Украины

Будущий президент Украины, кого бы ни выбрали на этот пост, должен выполнять две основные задачи – оборонять страну от российской агрессии и сохранять европейский курс.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, комментируя президентскую кампанию в стране.

"Надо отталкиваться от того, какие функции и задания должен выполнять президент. Этот человек, во-первых, должен быть способен выполнять функции главнокомандующего в стране, которая фактически живет в состоянии войны", – отметил Шевчук.

Также, по его словам, в функции президента входит внешнеполитическое направление развития государства.

"Мы как народ объявили нашим стратегическим желанием европейскую составляющую развития. Мы сказали, что хотим быть членами европейского сообщества, строить демократию европейского образца. Мы должны подумать, осуществит ли то или иное лицо европейские стремления украинцев", – заявил глава УГКЦ.

Шевчук сообщил, что в период выборов молится за мудрость украинского народа: "Мы молимся, чтобы мудрость проявилась в каждом избирателе и гражданине Украины в ответственный для нас период".

Святослав Шевчук ugcc.ua

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