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Глава Центра противодействия коррупции поддержала объединение Гриценко и Чумака

1.2тЧитать материал на украинском

Председатель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк поддержала объединение лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и лидера гражданского движения "Хвыля" Виктора Чумака.

"Хорошие новости: Виктор Чумак и Анатолий Гриценко объединились. Очень хороший шаг двух лидеров", написала Каленюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Она призвала и других представителей демократической оппозиции к объединению в одну силу, чтобы вместе идти на президентские выборы.

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"Надеюсь, этому примеру последуют остальные политические силы и лидеры, которые позиционируют себя новой политической элитой. Наверное, для украинцев самый большой вызов — научиться быть номером 2, 5, 10, 20, 50, 150, а не номером 1 для изменений правил игры в государстве", — отметила Каленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Гриценко и Чумак заявили, что идут вместе на выборы.

Чумак поддержал Гриценко как единого кандидата в президенты от сил демократической оппозиции. А сам возглавил центральный штаб Гриценко.

Персона
Анатолий Гриценко
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А ещё у нас есть и такая шарага! И эту шарагу возглавляет подобная дура! Вор должен сидеть в тюрьме! А такие ублюдочные центры с дурами во главе - разогнаны за профессиональную непригодность!
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