Глава транспортного комитета в Раде Кисель связался с "тендерными троллями" и блокирует "Большую стройку" Зеленского – СМИ

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры превращается в одного из ключевых союзников Араика Амирханяна, владельца целого ряда "троллинговых" компаний, которые блокируют дорожное строительство через вал необоснованных жалоб. Об этом пишет Znaj.ua в статье "Юрий Кисель подыгрывает "тендерным троллям".

"К перечню компаний и общественных организаций, которые публично или негласно поддерживают диверсионную работу скандального Араика Амирханяна и его компаний, можно смело добавить Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры", - говорится в публикации.

Юрий Кисель

Автор статьи пишет о письме, которое глава комитета Юрий Кисель в конце апреля направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы АМКУ и ряда других чиновников. В документе он потребовал доработать важные для отрасли Методологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок.

Как отмечается, интерес Киселя к тематике дорожного строительства в целом и к методрекомендациям, которые разрабатывал "Укравтодор", в частности - явление достаточно незаурядное. Дело в том, что до этого в течение почти 9 месяцев комитет почти не подходил к этой тематике.

Методрекомендации, о которых идет речь, призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве. В разработке документа участвовали крупнейшие игроки рынка и "Укравтодор", в результате проект получился соответствующим всем международным нормам.

СМИ много раз отмечали, что в группе, которая критикует рекомендации, собрались преимущественно сторонники скандального "тендерного тролля" Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн. Сам Амирханян недавно несколько раз врывался в здание "Укравтодора" с вооруженными охранниками.

Результат сотрудничества Киселя с "тендерным троллем" уже виден: Араик Амирханян ездит по областным филиалам Укравтодора и козыряет там своими связями в транспортном комитете парламента, рассказывая, что "у него в транспортном комитете все схвачено благодаря Юрию Киселю", пишет издание.