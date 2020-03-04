Глава "Слуги народа" рассказал, за что ценит Авакова

Министра внутренних дел Арсена Авакова ценят на своей должности из-за его большого опыта работы в правоохранительной системе.

Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Видео опубликовали в сети.

"Министр МВД занимает пост долгое время. Он уже наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Ведь это не только полиция, а еще ГосЧС, пограничная служба", – назвал плюсы работы Авакова нардеп.

Арсен Аваков

Также Корниенко назвал негативные моменты столь долгого пребывания Авакова на посту главы МВД.

"Это накопления негативного политического рейтинга. Нужно было провести реформу до конца и мы будем с ним говорить об этом. Где-то из-за политических моментов…", – называл минусы работы министра политик.

При этом журналисты пожаловались Корниенко на полицию, на что он ответил: "А зачем мне вызывать полицию? У меня все хорошо в жизни. Я законопослушный гражданин".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" заявил, что министр МВД Арсен Аваков должен остаться на своей должности.

Также глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил, что Аваков должен сохранить свою должность в обновленном правительстве.

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