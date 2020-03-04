Главная Новости
4 марта • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Глава "Слуги народа" рассказал, за что ценит Авакова

2.4т
Читать материал на украинском

Министра внутренних дел Арсена Авакова ценят на своей должности из-за его большого опыта работы в правоохранительной системе.

Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Видео опубликовали в сети.

"Министр МВД занимает пост долгое время. Он уже наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Ведь это не только полиция, а еще ГосЧС, пограничная служба", – назвал плюсы работы Авакова нардеп.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Также Корниенко назвал негативные моменты столь долгого пребывания Авакова на посту главы МВД.

"Это накопления негативного политического рейтинга. Нужно было провести реформу до конца и мы будем с ним говорить об этом. Где-то из-за политических моментов…", – называл минусы работы министра политик.

При этом журналисты пожаловались Корниенко на полицию, на что он ответил: "А зачем мне вызывать полицию? У меня все хорошо в жизни. Я законопослушный гражданин".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" заявил, что министр МВД Арсен Аваков должен остаться на своей должности.

Также глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил, что Аваков должен сохранить свою должность в обновленном правительстве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Арсен Аваков Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
25
3
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
рюкзачный должен быть на зоне
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации