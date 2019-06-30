Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подтвердил информацию, что провел День Конституции Украины на концерте российского шоумена Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков.

В комментарии theБабелю он назвал поп-звезду патриотом и гражданином Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Вообще-то артист Александр Ревва — гражданин Украины. Очень патриотичный парень", — сказал Богдан. Но добавил, что не является поклонником Пирожкова.

Андрей Богдан на концерте Александра Реввы в Киеве коллаж

Как известно, 28 июня Артур Пирожков выступил в киевском ночном клубе QUEEN, где праздновала свадьбу младшая сестра певицы Светланы Лободы Ксения. В сети появилось видео из клуба, где засветился глава ОП. Он слушал песни и танцевал.

О том, что на ролике именно Андрей Богдан, сообщила "Украинская правда" в своем телеграм-канале Off the records. Видео было взято из сторис в Instagram клуба Queen, однако по состоянию на 14:30 воскресенья, 30 июня, его уже нет. При этом размещен общий ролик на странице Queen в Facebook.

Ролик вызвал гневное обсуждение в сети. Богдана упрекнули в том, что он "тусуется с русней", в то время как Россия аннексировала украинский Крым и "залила кровью" Донбасс.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан УП

Глава Офиса президента Андрей Богдан

Вместе с Пирожковым в ресторане пела и сама Светлана Лобода, которая часто выступает в России. На своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео из ночного клуба.

Артур Пирожков выступил в Киеве 28 июня Скриншот видео

Артур Пирожков выступил в Киеве 28 июня Скриншот видео

Артур Пирожков выступил в Киеве 28 июня Скриншот видео

Справка. Александр Ревва — российский шоумен, комедийный актер, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН "Утомленные солнцем". Резидент юмористического шоу "Comedy Club". Родился 10 сентября 1974 года в украинском городе Донецк.

Александр Ревва (Артур Пирожков) МузТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, первую половину 28 июня Андрей Богдан провел в компании президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Богдан был назначен главой Офиса президента (Администрация президента до реорганизации. – Ред.) в конце июня.

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