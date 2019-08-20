Глава Окружного админсуда Киева Вовк внезапно подал в отставку

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия.

Об этом он во вторник, 20 августа заявил на заседании Высшего совета правосудия, отметив, что добровольно сложил полномочия председателя суда с 1 августа, передают "Украинские новости".

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия председателя суда", – сообщил судья.

Исполняющим обязанности председателя суда назначен Владимир Келеберда. Нового председателя ОАСК пока не выбрали.

Добавим, что Вовк ушел в отпуск после сложения полномочий. При этом отрицал все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Судья подчеркнул, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета является смонтированными.

Новость дополняется...

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!