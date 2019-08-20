Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Глава Окружного админсуда Киева Вовк внезапно подал в отставку

Читать материал на украинском

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия.

Об этом он во вторник, 20 августа заявил на заседании Высшего совета правосудия, отметив, что добровольно сложил полномочия председателя суда с 1 августа, передают "Украинские новости".

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия председателя суда", – сообщил судья.

Исполняющим обязанности председателя суда назначен Владимир Келеберда. Нового председателя ОАСК пока не выбрали.

Добавим, что Вовк ушел в отпуск после сложения полномочий. При этом отрицал все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Судья подчеркнул, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета является смонтированными.

Новость дополняется...

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вовк - будет делать ноги, и наверняка не в лес, потому, что этого Вовка сколько не корми, в лес он вряд ли сунется, не ровен час и башку отобьют те, кого он судил.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
таки припекло в дупу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...