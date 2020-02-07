"Пишите заявления!" Глава Одесской ОГА устроил террор подчиненным: видеофакт

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый на аппаратном совещании с главами департаментов и управлений, возомнив себя "доверенным лицом президента", заставлял несогласных подчиненных уволиться.

Подтверждающее видео попало в распоряжение OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Скажу вам одну вещь: я – доверенное лицо и представитель президента нашей страны в Одесском регионе. Соответственно я выполняю функции и ретранслирую политику президента и всего государства Украины. Если у кого-то из вас сомнения относительно того, что политика президента не является правильной, направлена не в ту сторону, не развивается и т. д... А вы пытаетесь саботировать политику и решения президента через призму моих решений и полномочий, то тогда я считаю, что нам нет смысла работать вместе", – выдал он.

Глава Одесской ОГА Куцый устроил террор подчиненным

"По этому поводу, по слухам, которые ходят, относительно того, что я тут не должен вернуться был на работу, что я, может быть, сам уеду или меня увезут... У меня есть большая просьба к вам: всем руководителям направлений, департаментов, управлений и их первым заместителям написать заявления по собственному желанию или по согласию сторон", – озвучил Куцый.

Глава Одесской ОГА Куцый устроил террор подчиненным Скриншот из видео

Вскоре он опубликовал похожий пост и на странице в Facebook, опустив информацию о том, что требовал написать заявления об увольнении без даты.

"В Одесской области я представляю президента Украины. Моя главная цель – устойчивое развитие Одесской области. Если за четыре месяца кто-то этого не понял, если кому-то очень хочется распространять слухи и саботировать выполнение своих прямых обязанностей, решение простое – пишите заявления и освобождайте место для тех, кто хочет работать, кто хочет менять страну и нашу область уже сегодня", – написал он в соцсети.

Следует отметить, что подобные действия Куцого грубо нарушают трудовое законодательство Украины, что при условии доказательства вины наказуемо Уголовным кодексом. В частности, ст. 172 УК гласит, что незаконное увольнение сотрудника по личным мотивам или в связи с сообщением им о нарушении Закона Украины "О противодействии коррупции" другим лицом влечет за собой штраф, лишение права занимать определенные должности или исправительные работы.

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По ст. 173 УК грубое нарушение соглашения о труде должностным лицом предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также отдельным гражданином или уполномоченного ими лицом путем обмана или злоупотребления доверием или принуждением к выполнению работы, не обусловленной соглашением, наказывается штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арестом или ограничением свободы.

zakon.rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куцый попался на конфузе в сети: он "скатал" у премьер-министра Алексея Гончарука часть публикации о новой программе дешевых кредитов.

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