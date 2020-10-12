Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19

У главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцего диагностировали коронавирус.

Об этом он написал в Facebook. По словам Куцого, у него положительная динамика, он продолжает работать, но теперь в дистанционном формате.

"Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать – теперь в дистанционном формате. Все, кто контактировал со мной в последнее время, должны сдать ПЦР-тестирование", – написал Куцый.

Он также подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень непростая. По словам главы ОГА, болеет немало чиновников и его знакомых.

"Никто не может сказать, что угроза призрачная. Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких – соблюдайте правила безопасности", – сказал чиновник.

Максим Куцый / Fаcebook

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