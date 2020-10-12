Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19
Максим Куцый заявил, что продолжает работать, но дистанционно из-за подтвержденного COVID-19
Он рассказал, что коронавирусом болеет немало чиновников
Глава ОГА призвал соблюдать правила безопасности
У главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцего диагностировали коронавирус.
Об этом он написал в Facebook. По словам Куцого, у него положительная динамика, он продолжает работать, но теперь в дистанционном формате.
"Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать – теперь в дистанционном формате. Все, кто контактировал со мной в последнее время, должны сдать ПЦР-тестирование", –написал Куцый.
Он также подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень непростая. По словам главы ОГА, болеет немало чиновников и его знакомых.
"Никто не может сказать, что угроза призрачная. Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких – соблюдайте правила безопасности", – сказал чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL, пятого президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, где его лечили от коронавирусной инфекции.