Глава Николаевской ОГА заразился коронавирусом

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил вечером в понедельник, 14 сентября, на своей странице в Facebook.

"Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", – написал Стадник.

У него высокая температура, боль в горле и "другие типичные симптомы коронавируса", из-за которых он обратился к врачу.

"Дорогие мои, в который раз обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, придерживайтесь советов врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам", – добавил Стадник.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 156 797 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2462 – обнаружены за прошедшие сутки.

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