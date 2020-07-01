Глава Нацбанка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, подал в отставку.

Это в Facebook подтвердила пресс-служба Национального банка. Уточняется, что глава НБУ написал заявление "по собственному желанию".

Как заявил Смолий, на Нацбанк "в течение длительного времени осуществляется систематический политическое давление".

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами.

Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – процитировала пресс-служба руководителя.

Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления"

Ранее источники OBOZREVATEL сообщили, что Верховная Рада Украины якобы была намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после получения первого транша от Международного валютного фонда.

О возможной отставке Смолия журналисты заявляли еще в марте-2020. Преемниками назывались Владимир Лавренчук, Елена Щербакова, Кирилл Шевченко и Богдан Данилишин.

Отметим, украинский банкир Яков Смолий возглавлял НБУ с марта 2018 года. До этого, с 11 мая 2017 года, он исполнял обязанности главы Центробанка.

Яков Смолий. Пресс-служба Нацбанка

Как писал OBOZREVATEL, в 2019-м НАБУ открыло три производства в отношении Смолия. Его подозревали во внесении недостоверных данных в электронные декларации.