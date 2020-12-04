Глава НАПК попросил Зеленского наложить вето на закон о лжи в декларациях

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект 4460-д, который 4 декабря приняла Верховная Рада Украины.

Об этом сказано на странице НАПК в Facebook. Главной причиной просьбы стало отсутствие наказания в виде лишения свободы для тех, кто умышленно не подал декларацию или указал в ней неправдивые данные.

По мнению руководителя НАПК, Верховная Рада признала такие деяния не преступлением, а уголовным проступком.

В агентстве подчеркнули, что согласно законопроекту в случае искреннего раскаяния коррупционер может избежать ответственности.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное коррупционным способом имущество", – отметил в письме к президенту Новиков.

Он призвал главу государства наложить вето на законопроект.

"В связи с приведенным просим применить к указанному Закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции Украины", – резюмировал глава НАПК.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно принятому законопроекту, за внесение чиновником ложных сведений в декларацию на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен накажут штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если же в декларации будет скрыта сумма больше 8,5 млн гривен, штраф увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Под ограничением свободы подразумевается не тюремное заключение, а поселение в исправительном центре, который можно покидать при определенных условиях.

НАПК попросило Зеленского о вето Facebook НАПК

Глава НАПК направил Зеленскому письмо Facebook НАПК

Новиков попросил Зеленского использовать право вето Facebook НАПК

В своем обращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента 4 декабря, Зеленский отметил важность восстановления уголовной ответственности за ложную информацию в электронных декларациях, но хотел бы, чтобы она была более жесткой.

"Как бы ни старался навредить Украине Конституционный Суд, была восстановлена уголовная ответственность чиновников за ложь в декларациях. Важно, что успели до наступления 2021 года, поэтому те, кто солгал в этом году, уйдут от ответственности. Жаль, что пока ответственность не такая жесткая, как хотелось. Но радует, что "пока", – сказал глава государства.

Как писал OBOZREVATEL: