Глава "Нафтогаза" Коболев заразился COVID-19

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что отправился на самоизоляцию.

"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не потеряю, ни реального, ни делового. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн", – сказал Коболев.

Он добавил, что на время самоизоляции его обязанности будет выполнять первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

Напомним, что городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился вирусом. Также кандидат в мэры Киева Борислав Береза заболел COVID-19.

Добавим, что пятый президент Украины Петр Порошенко заболел тоже коронавирусом. К тому же нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич повторно заболела COVID-19.

Ранее сообщалось, что в парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования COVID-19. Позже стало известно, что в Верховной Раде Украины за день коронавирус обнаружили у десяти народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, от осложнений COVID-19 умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина.