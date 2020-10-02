Глава 'Нафтогаза' Коболев заразился COVID-19

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что отправился на самоизоляцию.

"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, к результату нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не потеряю, ни реального, ни делового. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн", – сказал Коболев.

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