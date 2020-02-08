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9 февраля • обновлено в 03:01
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Глава НАБУ признал сходство формул "Роттердам +" и "Амстердам +"

2.6т
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Принятая правительством формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ( "Амстердам +") является похожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам +". Об этом сказал глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Абсолютно разные обстоятельства, абсолютно разные бенефициары и совершенно разные экономические обоснования этих формул. Хотя по структуре они (формулы, - ред.), Возможно, похожи", – сказал Сытник.

Артем Сытник

Артем Сытник

Напомним, 28 января правительство приняло решение привязать максимальное значение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на нидерландском газовом хабе TFF. В частности, правительственное постановление определяет, что цены на газ, "Нафтогаз" продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен, которые устанавливаются на TFF течение 1-22 числа предыдущего месяца.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, утвержденная правительством формула цены на газ "Амстердам +" является такой же прозрачной, как и формула "Роттердам +", поскольку базируется на импортном паритете.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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Персона
Артем Сытник
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
а пенсии и ЗП в Украине такие же как в Нидерландах, чтобы делать к ним привязку?????
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Так, різниця є. Різниця в тому, що за формулу Ротердам+ було завдання з кремля мочити Порошенка. А теперішня влада кремль поки що влаштовує. Хоча зараз вугілля купляють за ціною в 1,5 рази більше ніж Ротердам+.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и её агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности, Джо Байдену и Хиллари Клинтон. «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани. По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина». ____ Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/16/dzhuliani-obama-i-poroshenko-ograbili-ukrainu-na-100-mlrd-dollarov
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Zhikharev Dmitry, чьо так мєлко? com.ru.news? Пиши мільйон мульярдов.
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