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26 марта • обновлено в 17:59
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Глава Минздрава Емец назвал пенсионеров "трупами" и нарвался на критику

8.1т
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец оскандалился новым высказыванием о пенсионерах. Он призвал бизнес поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, но не тратить финансы на людей с возрастом более 65 лет.

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Циничная фраза прозвучала в "Большом интервью" для телеканала "112 Украина" и вызвала шквал критики в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет", – сказал Емец.

"Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – добавил министр.

Илья Емец

Илья Емец

LIGA.net

На высказывание главы Минздрава жестко отреагировал на своей странице в Facebook активист Александр Леменов.

"С удивлением узнал, что 64-летний министр здравоохранения Илья Емец предложил не тратить средства на 65+ лет граждан, которые заболеют. В конце концов, я бы сделал одно исключение. Добавил его в список тех, кого не стоит лечить. И обязательно еще одно хочу заметить – статистика 162 подтвержденных случаев коронавируса – это просто "божья роса" в глаза. Мерзавцы настолько запустили ситуацию, что просто не проводят массовые тестирования", – возмутился он.

"И в свидетельствах о смерть не будут вспоминать о коронавирусе, а будут писать о каких-то осложнениях, сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете. А потом скажут, что спасли нас хаотичными решениями. Эта власть мертва. Точка. Никто не контролирует ситуацию", – добавил Леменов.

В комментариях под его критичным постом также развернулась бурная дискуссия. Люди выразили недоумением из-за слов главы Минздрава и осудили его позицию.

"Споймал итальянский хайп?", "Выполняют заказ от Пенсионного фонда?", "А он и внешне чем-то Брежнева напоминает", "Единственный референдум, который нам нужен – это аутсорсинг законодательной и судебной власти и полная компьютеризация исполнительной", – пишут украинцы.

Украинцев разозлили слова Емца о пенсионерах

Украинцев разозлили слова Емца о пенсионерах

Скриншот страницы

Украинцев разозлили слова Емца о пенсионерах

Украинцев разозлили слова Емца о пенсионерах

Скриншот страницы

Украинцев разозлили слова Емца о пенсионерах

Украинцев разозлили слова Емца о пенсионерах

Скриншот страницы

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персоны
Илья Емец Александр Леменов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Достойный приемник доктора Йозефа Менгеле.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Нет ! Он не демон.... Просто дурак . И очень печально .что в Украине дурак служит министром.
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4
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленская зверушка тявкает, по морде просит
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