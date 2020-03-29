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29 марта • обновлено в 21:40
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Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Журналист

Глава Минздрава Емец и глава Минфина Уманский подали в отставку - Геращенко

26т
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Главы Министерства здравоохранения Илья Емец и Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды по скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", – написала нардепка.

Уманский и Емец

Уманский и Емец

Она также сообщила, что на совещании руководства Верховной Рады проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персоны
Ирина Геращенко Илья Емец Игорь Уманский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Бегут, бегут господа министры от возможной ответственности осознав то убогое состояние в котором оказались их ведомства и тот ужас, который ждёт Украину.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Зеленский свое стадо баранов пропускает через правительство, надеется что в правительсьве пройдут курс обучения и поумнеют как с учебой в Трускавце. Но ЗЕбараны есть ЗЕбараны, Трускавец не помог, а в правительстве вообще зрау тупеют и воруют, сам Зеленский за 10 месяцев не научился, а стал еще тупее и дурнее, и ЗЕбарани от него не отстают!
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Мой господин
Мой господин
Сeлюки вы до все еще мeчтаете о кружeвных трусeлях или вам все равно, главное супрoтив Роcсии?)
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