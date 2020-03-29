Главы Министерства здравоохранения Илья Емец и Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды по скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", – написала нардепка.

Уманский и Емец

Она также сообщила, что на совещании руководства Верховной Рады проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

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