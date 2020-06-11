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11 июня • обновлено в 23:26
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Глава МИД выступил за двойное гражданство в Украине, но не для всех

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Украине нужно двойное гражданство, однако необходимо найти сбалансированное решение этого вопроса.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что это не должно касаться государственных служащих, а также страны-агрессора России.

Глава МИД выступил за двойное гражданство в Украине, но не для всех

По словам Кулебы, с начала 1990-х годов за границу выехали миллионы украинцев, но они хотят оставаться гражданами Украины.

"Миллионы украинцев за это время выехали за границу. При этом они хотят оставаться гражданами Украины. Миллионы из них помогали Украине в самые тяжелые для нее времена. Мы должны найти сбалансированное решение, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной", – сказал министр.

Глава МИД добавил, что два паспорта не могут быть допустимыми для государственных служащих и России. "Два паспорта недопустимы для госслужащих и представителей власти, и никакого двойного гражданства со страной-агрессором", – отметил Кулеба.

При этом министр уточнил, что он в своих высказываниях о двойном гражданстве не представляет позицию государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на референдум среди первых могут вынести законопроект о двойном гражданстве.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
двойное гражданство Министерство иностранных дел Украины
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