Глава МИД сказал, когда Зеленский и Путин смогут встретиться

Лидеры стран "нормандской четверки" встретятся лишь после того, как состоятся переговоры на уровне их советников и министров иностранных дел.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отказавшись назвать дату встречи советников из-за того, что ранее ее внезапно перенесли.

"Есть договоренность, что сразу после советников встретятся министры. И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", – сказал дипломат.

По его словам, накануне переговоров президентов в Трехсторонней контактной группе были достигнуты "очень серьезные результаты".

"Например, ТКГ наконец согласовали план по разминированию. Есть очень серьезные проблемы, связанные с ультиматумом российской стороны относительно постановления Верховной Рады о местных выборах. То есть ситуация как всегда 50 на 50. Есть такое "мясо", которое можно положить в основу дипломатического "блюда" для лидеров, но есть и серьезные пока что препятствия для ее проведения", – рассказал Кулеба.

Он добавил, что Украина настроена абсолютно решительно работать над тем, чтобы двигаться вперед и решать проблемные вопросы.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа стало известно о том, что встреча советников глав государств в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе, которая была назначена на 28 августа в Париже, отменена. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча состоится в начале сентября.