Глава МИД Польши назвал отличие Порошенко и Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сохранит проевропейский внешнеполитический курс Украины.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, после встречи с Зеленским в Киеве, 31 мая, передает "Европейская правда".
Польский министр сообщил, что за последние полгода он дважды виделся и с бывшим президентом Петром Порошенко, и с действующим президентом Владимиром Зеленским.
"У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же – проевропейской, они оба стремятся улучшить уровень жизни украинцев, а также завершить конфликт на Донбассе", – сказал министр.
Встреча Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Швеции Валльстрём и Польши Яцеком Чапутовичем
Администрация президента
Чапутович подчеркнул свою уверенности в том, что Зеленский держит курс Украины на Европу.
"Главное направление международной политики безусловно останется тем самым – проевропейским, прозападным", – заявил он.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Ле Дриан провели встречу, во время которой обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе.
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