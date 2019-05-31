Глава МИД Польши назвал отличие Порошенко и Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сохранит проевропейский внешнеполитический курс Украины.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, после встречи с Зеленским в Киеве, 31 мая, передает "Европейская правда".

Польский министр сообщил, что за последние полгода он дважды виделся и с бывшим президентом Петром Порошенко, и с действующим президентом Владимиром Зеленским.

"У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же – проевропейской, они оба стремятся улучшить уровень жизни украинцев, а также завершить конфликт на Донбассе", – сказал министр.

Встреча Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Швеции Валльстрём и Польши Яцеком Чапутовичем Администрация президента

Чапутович подчеркнул свою уверенности в том, что Зеленский держит курс Украины на Европу.

"Главное направление международной политики безусловно останется тем самым – проевропейским, прозападным", – заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Ле Дриан провели встречу, во время которой обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся