Глава Луганской ОГА предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Сергей Гайдал высказался за возобновление экономических связей с оккупированными территориями. loga.gov.ua

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.

Как сообщили "Новости Донбасса" идею восстановления связей Гайдай высказал в комментарии журналистам в Северодонецке. Разрыв экономических отношений он назвал “политическими спекуляциями”.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", – сказал глава ОГА.

Он отметил, что ежегодные потери от экономической блокады составляют порядка двух миллиардов гривен.

“Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать?... Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", – подчеркнул Гайдай.

Он также отметил, что экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривны с неподконтрольной территории.

"Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна – это тоже определенная привязка к Украине", – сказал председатель ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду "ДНР" и "ЛНР".

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

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