Глава КСУ пригласил Зеленского на встречу: у президента ответили

Мирослав Семенюк Политика 14:17, 30.10.2020 Обновлено: 14:31, 30.10.2020

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий от имени КСУ пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

Как заявил он на брифинге, запланированная встреча с президентом до сих пор не состоялась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", – сказал Тупицкий.

По его словам, судьи Конституционного суда хотят пообщаться с президентом.

"Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", – отметил глава КСУ.

При этом он подчеркнул, что не обвиняет президента, но его окружение "делает плохую работу".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала агентству "Интерфакс-Украина", что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КСУ резонансного решения по антикоррупционному законодательству.

"Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КСУ, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", – утверждает она.

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