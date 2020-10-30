Глава КСУ пригласил Зеленского на встречу: у президента ответили
Запланированная встреча главы КСУ с президентом до сих пор не состоялась
С главой государства хотят пообщаться все судьи Конституционного суда
Пресс-секретарь президента рассказала, что Зеленский уже разговаривал с Тупицким
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий от имени КСУ пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.
Как заявил он на брифинге, запланированная встреча с президентом до сих пор не состоялась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", – сказал Тупицкий.
По его словам, судьи Конституционного суда хотят пообщаться с президентом.
"Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", – отметил глава КСУ.
При этом он подчеркнул, что не обвиняет президента, но его окружение "делает плохую работу".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала агентству "Интерфакс-Украина", что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КСУ резонансного решения по антикоррупционному законодательству.
"Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КСУ, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", – утверждает она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирования. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
30 октября украинцы провели протест под КСУ: здание забросали дымовыми шашками и шинами.