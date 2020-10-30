Глава КСУ отказался идти на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по повестке, полученной утром 30 октября.

Как рассказал он на брифинге, следователи сбросили повестку его жене в WhatsApp (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает – с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей ГБР", – отметил Тупицкий.

По его словам, дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

"По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", – добавил глава КСУ.

Тупицкий попросил не удивляться, что он не явится на допрос.

"Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL: