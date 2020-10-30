Глава КСУ отказался идти на допрос в ГБР
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по повестке, полученной утром 30 октября.
Как рассказал он на брифинге, следователи сбросили повестку его жене в WhatsApp (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает – с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей ГБР", – отметил Тупицкий.
По его словам, дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.
"По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", – добавил глава КСУ.
Тупицкий попросил не удивляться, что он не явится на допрос.
"Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирования. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
30 октября украинцы провели протест под КСУ: здание забросали дымовыми шашками и шинами.