Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий неправильно написал название коронавируса COVID-19.

Внимание на это обратил член Украинской ассоциации клинических исследований Иван Вишневецкий на своей странице в Facebook. Он опубликовал скриншот, на котором видно пост Радуцкого, где тот написал "CORVID-19" вместо правильного названия болезни.

"Это всё, что вам нужно знать о том, кто рулит всей медициной страны. Это не опечатка, дальше в тексте опять CORVID", - написал он.

И действительно, в публикации Михаила Радуцкого дважды встречается упоминание бушующего сейчас коронавируса и оба раза в его названии допущена ошибка. Причем, пост был размещен на странице депутата еще 7 апреля в 8:45, то есть, уже более суток никто ошибку не исправляет.

Публикация Михаила Радуцкого

Как сообщал OBOZREVATEL, на уроке истории "Всеукраинской школы онлайн", которую запустили из-за карантина в Украине, допустили ошибку.

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