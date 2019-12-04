Глава Казахстана не признал аннексию Крыма: появился ответ Украины

Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга, поэтому непризнание президентом Касым-Жомартом Токаевым российской аннексии Крыма вызывает серьезное беспокойство.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы МИД Украины, в котором отмечается, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

"Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалась", – сказано в сообщении.

Слова президента Казахстана противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН относительно Крыма от 27 марта 2014 года.

"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ – организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств", – добавили в МИД.

Путин и Токаев chslovo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.

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