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4 декабря • обновлено в 18:56
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Глава Казахстана не признал аннексию Крыма: появился ответ Украины

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Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга, поэтому непризнание президентом Касым-Жомартом Токаевым российской аннексии Крыма вызывает серьезное беспокойство.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы МИД Украины, в котором отмечается, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

"Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалась", – сказано в сообщении.

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Слова президента Казахстана противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН относительно Крыма от 27 марта 2014 года.

"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ – организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств", – добавили в МИД.

Путин и Токаев

Путин и Токаев

chslovo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Касым-Жомарт Токаев
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Ноти протесту від МЗС України, як мертвому припарка. Подати до міжнародного суду клопотання про матеріальне відшкодування за нанесення президентом Казахстану моральних збитків українцям. Вимушеним переселенцям гроші потрібні на освоєння нового місця проживання.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мир Миру, клопочите, кугут, клопочите - это у Вас получается! :-))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга ..." Так у вас и "весьмирснами", но всё без толку ... Кто остался? Поляки? Ну %-ов на 50-т ... Трибалты? Эти скоро под Трампа построятся ... И останутся с вами кто? Самые верные - генацвале ... СУГС.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Qurd Boz, да похеру, шо тебя тошнит ...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Qurd Boz, тошнит? Так это после буряковки. :-) Блеваните - а то сдохнете от сивушных масел. :-)
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