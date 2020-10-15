Глава Харьковской ОГА устроил перепалку с руганью на заседании облсовета. Видео

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер вступил в перепалку с депутатами на заседании областного совета 15 октября.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, инициатором скандала выступил замглавы облсовета Владимир Скоробогач (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он в грубой форме обратился к замглавы Харьковской ОГА Тарасу Пастуху и обвинил его в том, что в департаменте охраны здоровья ХОГА якобы "творится хаос".

Кучер в ответ заявил, что Скоробогач "городит х*рню".

"Что вы конкретно делали 5 лет для того, чтобы была другая ситуация? Них*ра не делали! Вы занимаетесь болтовней", – подчеркнул он.

После этих слов Скоробогач сорвался с места и громко предложил главе ХОГА "не дроч*ть". Кучер уточнил: "Что не дроч*ть?". Его оппонент несколько раз повторил: "Вы ничего не принимаете".

Однако привести конкретные примеры бездействия облгосадминистрации замглавы облсовета не смог.

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