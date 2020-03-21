Глава Харьковской ОГА обвинил Ярославского в схемах с медоборудованием

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер отреагировал на свой конфликт с мэром Харькова Геннадием Кернесом и предпринимателем Александром Ярославским. Последнего он обвинил в причастности к схемам, связанным с продажей медицинского оборудования.

Свою позицию по этому поводу чиновник изложил на личной странице в Facebook. "Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский – это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил. Теперь он решил дать заработать компании своего брата на поставках медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду", – написал Кучер.

Он добавил, что накануне имел разговор с Ярославским, и тот прямо советовал, как Кучеру тратить бюджетные деньги. Глава Харьковской ОГА не согласился с этим, и в его адрес якобы посыпались оскорбления.

Алексей Кучер Facebook Алексея Кучера

"Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть еще масса бизнесменов, которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают. Спускаться до оскорблений не буду. Кернесу и Ярославскому просто напомню слова из известного произведения Ивана Крылова "Собачья дружба", – с сарказмом подметил Кучер и процитировал отрывок из басни.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Харьковской области. В него также вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

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