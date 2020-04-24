"Политическое решение!" Верланов назвал причину своего увольнения

Дарья Дурова Политика 23:04, 24.04.2020 Обновлено: 12:32, 25.04.2020

Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Сергей Верланов связал такое решение Кабмина со "сменой курса".

Свое увольнение в пятницу, 24 апреля, он прокомментировал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По мнению экс-чиновника, отставка является "абсолютно политическим решением" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Сергей Верланов
Скрин видео

"С 13-14 февраля, со встречи с бизнесом, в этой стране неким образом изменился курс и дискурс финансово-экономического блока. Была изменена команда Министерства финансов неоднократно", – сказал он.

Увольнения, которые произошли 24 апреля, Верланов назвал "прежде всего сменой курса". "Что касается меня – эти решения не имеют никаких оснований", – считает бывший министр.

Он заявил, что ГФС в последнее время работала эффективно. "Я думаю, что это не нравилось нашим оппонентам", – сказал Верланов.

Как писал OBOZREVATEL, 24 апреля Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной фискальной службы.

Нефьодов в соцсети отреагировал на свою отставку. Он заявил, что горд тем, что его уволили вместе с заместителями. По словам экс-чиновника, его команда не согласилась "выполнять задачу".

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