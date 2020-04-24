Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Сергей Верланов связал такое решение Кабмина со "сменой курса".

Свое увольнение в пятницу, 24 апреля, он прокомментировал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По мнению экс-чиновника, отставка является "абсолютно политическим решением" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Сергей Верланов Скрин видео

"С 13-14 февраля, со встречи с бизнесом, в этой стране неким образом изменился курс и дискурс финансово-экономического блока. Была изменена команда Министерства финансов неоднократно", – сказал он.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Новость дополняется...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал