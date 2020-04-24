Главная Новости
24 апреля • обновлено в 23:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Глава ГФС Верланов назвал свое увольнение политическим

539
Читать материал на украинском

Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Сергей Верланов связал такое решение Кабмина со "сменой курса".

Свое увольнение в пятницу, 24 апреля, он прокомментировал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По мнению экс-чиновника, отставка является "абсолютно политическим решением" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Сергей Верланов

Сергей Верланов

Скрин видео

"С 13-14 февраля, со встречи с бизнесом, в этой стране неким образом изменился курс и дискурс финансово-экономического блока. Была изменена команда Министерства финансов неоднократно", – сказал он.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Новость дополняется...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Дарья Дурова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги