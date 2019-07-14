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"Честь имею!" Глава ГФС ушел с поста после скандала с Зеленским

8.5т Читать материал на украинском

И. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об отставке, как того требовал президент Владимир Зеленский.

Соответствующее видео и фото документа опубликовал он в своем Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины. Честь имею, полковник Александр Власов", – написал он.

Новости
Зеленский со скандалом уволил главу ГФС: что о нем известно

Александр Власов

Александр Власов

Вести

Отметим, документ был подписан Власовым 13 июля.

"Честь имею!" Глава ГФС ушел с поста после скандала

Facebook Александра Власова

Как сообщал OBOZREVATEL, свое требование об увольнении Власова глава государства объяснил тем, что чиновник не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. При этом его сообщение об их увольнении в соцсети оказалось ложным.

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Персоны
Александр Власов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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Сало Уронили
Сало Уронили
осталось почистить наградной пистолет
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