"Честь имею!" Глава ГФС ушел с поста после скандала с Зеленским

И. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об отставке, как того требовал президент Владимир Зеленский.

Соответствующее видео и фото документа опубликовал он в своем Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины. Честь имею, полковник Александр Власов", – написал он.

Александр Власов Вести

Отметим, документ был подписан Власовым 13 июля.

Facebook Александра Власова

Как сообщал OBOZREVATEL, свое требование об увольнении Власова глава государства объяснил тем, что чиновник не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. При этом его сообщение об их увольнении в соцсети оказалось ложным.

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