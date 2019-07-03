Глава "Европейской солидарности" Порошенко написал письма 18 лидерам ЕС

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал лидеров европейских стран удвоить усилия и давление на Россию, чтобы Москва освободила украинских заложников.

Кроме того, он призвал, чтобы Европа сохранила режим санкций в отношении России до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщается на сайте "ЕС".

В частности, пятый президент Украины направил письма к 18 лидерам Евросоюза, а также главам государств и правительств, которые являются членами Европейской Народной Партии. Речь идет о председателе Европейского совета Дональде Туске, председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере, канцлере Германии Ангеле Меркель.

"Вчера я направил письмо руководителям стран-членов Совета Европы. Я не могу молчать, моя команда не может молчать – мы призвали вернуться к вопросам введения санкций. Мы призвали политические силы в Украине подписать Евроатлантическую хартию, чтобы зафиксировать наше движение в Евросоюз. Потому что наше движение в ЕС – это верховенство права, демократия, свободные выборы, свобода слова и благосостояние людей, а движение в НАТО – это безопасность и возвращение наших ребят с фронта домой, бок о бок с ними будут представители 30 стран", – отметил Порошенко во время выступления на Винниччине.

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Петр Порошенко Сайт "Европейской солидарности"

Кроме того, в письме к европейским лидерам он напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая "была создана для того, чтобы быть на страже прав человека и фундаментальных свобод, разрушает собственные правила и ставит под угрозу свой международный статус, приглашая Российскую Федерацию вернуться в Ассамблею".

Порошенко отметил, что возвращение делегации РФ происходит в то самое время, когда Россия продолжает военную агрессию на Донбассе, разворачивает новые репрессии в оккупированном Крыму, отказывается выполнить обязательный приказ Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить 24 украинских моряков, как и отрицает новые доказательства причастности России к крушению МН17, унесшего 298 невинных жизней. Также лидер "Европейской солидарности" напомнил, что Российская Федерация не выполнила ни одного из предыдущих требований, принятых ПАСЕ.

"Сегодня член нашей команды, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы сюда в Украину для наблюдения на выборах. Почему? Потому что не может страна-агрессор наблюдать, как мы проводим парламентские выборы. Это они будут нас учить демократии? Мы должны действовать решительно – только от наших оппонентов мы не слышим ни одного комментария, они не собираются защищать государство, им нечего сказать", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины глубоко возмущен тем, что основным фактором в возвращении России в ПАСЕ стал финансовый вопрос.

"Позорным является то, что вместо того, чтобы призвать Россию соблюдать фундаментальные принципы и нормы Совета Европы, единственным призывом к Москве является требование возобновить выплату финансовых взносов в бюджет организации. Это очевидный выбор между ценностями и ценой", – считает Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" убежден, что цель, которую Москва преследует в ПАСЕ, – "это не улучшение стандартов прав человека, не поддержка гражданского общества, не выполнение решений Европейского суда по правам человека на территории Российской Федерации". Порошенко уверен, что Кремль стремится подорвать мощь демократического сообщества в защите верховенства права, навязать гибридный нарратив с трибуны ПАСЕ, а также получить индульгенцию для своих следующих международных преступлений.

Порошенко в Виннице Сайт "Европейской солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Порошенко показала текст Евроатлантической хартии, целью которой является получение Украиной полноправного членства в ЕС и НАТО.

Также Порошенко призвал власти США усилить давление на Россию из-за обстрела медицинского автомобиля на Донбассе.

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