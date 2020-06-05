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5 июня • обновлено в 21:55
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Глава экоинспекции отпустил судно, сбросившее в море тонны пальмового масла. Документ

1.5т
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Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный решил отпустить судно Stavanger, которое в одесском порту "Южный" сбросило 8 тонн пальмового масла в море и нанесло миллионные убытки.

Об этом в Facebook сообщил бывший исполняющий обязанности главы ведомства Егор Фирсов. Он также опубликовал соответствующий документ (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Егор Фирсов/Facebook

Егор Фирсов/Facebook

Судно Stavanger, сбросившее тонны пальмового масла в море, отпустили

Фирсов уточнил, что владелец судна не уплатил штраф в бюджет, а вместо этого перечислил 26 миллионов гривен на депозитный счет хозяйственного суда Одессы. Он подчеркнул, что указанная сумма почти в три раза меньше нанесенного ущерба.

"Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем", – считает бывший чиновник.

Судно Stavanger, сбросившее тонны пальмового масла в море, отпустили

Судно Stavanger, сбросившее тонны пальмового масла в море, отпустили

Егор Фирсов/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения капитану танкера Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение возле пляжа в центре города, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов в море. Его отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Егор Фирсов
Место
Украина Одесса
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