Глава Днепропетровского облсовета контролирует группу в "Слуге народа" – СМИ

В президентской партии "Слуга народа" есть группа, которая ориентируется на главу Днепропетровского облсовета, экс-заместителя олигарха Игоря Коломойского Святослава Олейника.

Об этом пишет "Новое время" с ссылкой на собственные источники. В частности, так называемая группа состоит из пяти депутатов-мажоритарщиков Днепропетровской области.

К ней источники издания относят:

Владислава Бородина, мажоритарщика, прошедшего по 38 округу Днепропетровской области. Сергея Северина, мажоритарщика, прошедшего по 39 округу Днепропетровской области. Сергея Демченко, мажоритарщика, прошедшего по 29 округу Днепропетровской области. Дмитрия Черного, мажоритарщика, прошедшего по 34 округу Днепропетровской области. Кирилла Нестеренко, мажоритарщика, прошедшего по 26 округу Днепропетровской области.

В "Слуге народа" есть группа, которая ориентируется на Святослава Олейника

8 ноября Святослав Олейник был избран главой Днепропетровского облсовета. С 2006 по 2012 год Олейник был народным депутатом. На местных выборах 2010 года баллотировался на должность мэра Днепра и занял второе место. В 2014—2015 годах занимал должность заместителя главы Днепропетровской ОГА, когда ее возглавлял Игорь Коломойский. В течение последних четырех лет работал первым заместителем главы облсовета.

Как писал OBOZREVATEL, разоблачения народных депутатов от "Слуги народа", которыми занимаются пранкер "Джокер" и блогер "Темный Рыцарь", могут быть выгодны украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

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