Офис президента разослал главам ОГА письмо. За подписью замглавы ОП Кирилла Тимошенко (тот, который про информационную политику и глава Координационного совета по реализации программы "Велике будівництво").

В письме просят пиара "Великого будівництва" Зеленского. Брендбук даже для этого разработали. Нужно забрендировать служебные автомобили областных и районных государственных администраций. Минимум 20. Спецодежду тоже. Борды установить на объектах, что строятся или где ремонт. В желтых или зеленых цветах.

За какие, правда, деньги главы ОГА должны это сделать –– непонятно. В письме не указано. Кирилл Тимошенко нам традиционно не ответил. ОП, куда мы отправили запрос, пока тоже.

Зато главе ОГА нужно отчитаться в семидневный срок, а борды накануне печати согласовать с Александром Курдиновичем, его контакт тоже есть в письме. Курдинович возглавлял Госкомитет телевидения и радиовещания Украины с 2011 по 2014 год. То бишь – при Януковиче.

Работает ли он в Офисе президента, какие у него полномочия, почему это с ним должны согласовывать борды –– это уточнить у Курдиновича не удалось, он мне пообещал "уполномоченного, который это прокомментирует". Жду вот, уполномоченного. Но что-то мне подсказывает, что это как с Баумом и гуманитарными грузами.

И фото, оно по брендбуку.

И фото, оно по брендбуку.

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