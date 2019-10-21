Гладковский выйдет на свободу: в скандальном деле произошел новый поворот

За бывшего заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского, задержанного 17 октября в аэропорту Борисполь, внесли залог в 10 миллионов гривен.
Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает 5 канал. Сообщается, что средства перечислила семья подозреваемого.
Сам Гладковский еще находится в СИЗО.
Олег Гладковский
Сейчас правозащитники ожидают соответствующие документы от суда. На свободу Гладковський может выйти уже сегодня. Мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря или внесения более 10 миллионов гривен залога с ношением электронного браслета Олегу Гладковскому выбрал Высший антикоррупционный суд в субботу.
Отметим, что сумма залога была снижена в 10 раз - до аналогичной суммы убытков, которую, по версии следствия, нанес государству Олег Гладковський.
Как писал OBOZREVATEL:
журналисты программы "Наші гроші" минувшей зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019-го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении Гладковскому – в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.
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