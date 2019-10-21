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21 октября • обновлено в 11:44
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Гладковский выйдет на свободу: в скандальном деле произошел новый поворот

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За бывшего заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского, задержанного 17 октября в аэропорту Борисполь, внесли залог в 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает 5 канал. Сообщается, что средства перечислила семья подозреваемого.

Сам Гладковский еще находится в СИЗО.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

Сейчас правозащитники ожидают соответствующие документы от суда. На свободу Гладковський может выйти уже сегодня. Мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря или внесения более 10 миллионов гривен залога с ношением электронного браслета Олегу Гладковскому выбрал Высший антикоррупционный суд в субботу.

Отметим, что сумма залога была снижена в 10 раз - до аналогичной суммы убытков, которую, по версии следствия, нанес государству Олег Гладковський.

Как писал OBOZREVATEL:

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Олег Гладковский
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