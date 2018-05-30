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Гигантская военная база: стало известно, что сделала Россия с Крымом

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Россия после аннексии украинского Крыма превратила полуостров в гигантскую военную базу.

Теперь Крым используют для российской интервенции в гарячие точки, в том числе – Сирию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Гордон".

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"Важно уделять особое внимание российской оккупации Крыма... Оккупация привела к ускорению милитаризации Крыма. РФ практически вдвое увеличила число своих военных там и продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объекта для хранения советских ядерных боеголовок", - заявил Климкин.

"По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которая используется сегодня для российской интервенции в горячие точки, в том числе – Сирию", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму назрела новая катастрофа из-за нехватки пресной воды.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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