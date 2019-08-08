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Гибель украинских военных на Донбассе: в США признали храбрость ВСУ

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США и Евросоюз осудили обстрел террористов на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских воинов ВСУ.

Так, посольство Штатов в Украине поддержали действия президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", – говорится в сообщении в Twitter.

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Напомним, что Евросоюз призвал президента РФ Владимира Путина повлиять на боевиков, из-за которых погибли украинские военные.

"Интенсивные бои, которые состоялись вчера (6 августа) под Павлополем привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что есть наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей", – говорится в заявлении ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Теги
ВСУ Донбасс
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