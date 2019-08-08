Гибель украинских военных на Донбассе: в США признали храбрость ВСУ

США и Евросоюз осудили обстрел террористов на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских воинов ВСУ.
Так, посольство Штатов в Украине поддержали действия президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.
"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", – говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, что Евросоюз призвал президента РФ Владимира Путина повлиять на боевиков, из-за которых погибли украинские военные.
"Интенсивные бои, которые состоялись вчера (6 августа) под Павлополем привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что есть наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей", – говорится в заявлении ЕС.
August 8, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Зеленского бить по оккупантам по всем фронтам.
Утром 7 августа Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем.
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