Герус заявил, что долгов по зарплатам в шахтах Украины почти нет

Нардеп от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в государственных шахтах почти нет проблем с долгами по зарплатам.

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По его словам, остались лишь локальные проблемы в некоторых шахтах: "Надежде" и ряде других.

"На сегодняшний день долгов по зарплатам в государственных шахтах почти нет. На прошлой неделе премьер-министр заявил, что это впервые в Украине так сложилось, что нет долгов по зарплате в государственных шахтах. Есть локальные проблемы с шахтой "Надежда" и некоторыми другими, но серьезной, масштабной проблемы, как год назад, нет", – заявил он.

Позже он уточнил, что в государственных шахтах остались долги только за июнь. Однако митингующие под Офисом президента шахтеры напомнили ему, что кроме этих задолженностей, есть и другие.

"Да, деньги вы дали, но у нас есть долг по ЕСВ 470 миллионов. Люди не могут выйти на пенсию из-за этого", – заявил сотрудник ГП "Львовуголь" Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня под Офисом президента стартовала бессрочная акция протеста, на которой, среди прочего, они требовали погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, выведению отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников.