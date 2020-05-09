Герус уже второй раз сбегает из заседания по преодолению кризиса в энергетике – нардеп

Политика 11:51, 9.05.2020

Глава Комитета Украины Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус игнорирует кризис в энергетической отрасли страны и уже дважды подряд бежал из заседаний, где рассматривались антикризисные вопросы.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Я наконец понял - зачем Андрей Герус вопреки карантину бегал по стадиону. Он тренировался. Через неделю этот пока" главный ответственный" за энергетику в стране обратился к двум стремительным ускорениям", - пишет нардеп.

Комментировать
Политика

Смотрите также

"Вернем своих людей и землю!" Зеленский выступил с сильной речью к 9 мая. Видео

Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

МВФ понял, что смешить нужно в цирке. Когда поймет электорат?

Войска России атаковали ВСУ на Донбассе и поплатились: много раненых