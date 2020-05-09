Герус уже второй раз сбегает из заседания по преодолению кризиса в энергетике – нардеп

Глава Комитета Украины Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус игнорирует кризис в энергетической отрасли страны и уже дважды подряд бежал из заседаний, где рассматривались антикризисные вопросы.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Я наконец понял - зачем Андрей Герус вопреки карантину бегал по стадиону. Он тренировался. Через неделю этот пока" главный ответственный" за энергетику в стране обратился к двум стремительным ускорениям", - пишет нардеп.

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